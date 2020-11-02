Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı

02.11.2020 13:26
Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda Kadir Has Stadyumu'nda Yomraspor ile karşılaşacak.

Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor karşılaşması 4 Kasım Çarşamba günü saat 18: 00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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