Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı
02.11.2020 13:26
Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda Kadir Has Stadyumu'nda Yomraspor ile karşılaşacak.
Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor karşılaşması 4 Kasım Çarşamba günü saat 18: 00'da başlayacak. - KAYSERİ
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