Kayserispor, Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı
02.11.2020 12:58
SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda konuk edeceği Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı.
SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda konuk edeceği Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 7'nci haftasında dün Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında sahasında karşılaşacağı Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör arayışları süren takımda oyuncuları, antrenör Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal çalıştırdı.
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