Son Dakika Haberleri: Kayserispor Yönetimi, Başkan Büyükkılıç'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Kayserispor Yönetimi, Başkan Büyükkılıç'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

23 dakika önce

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kayserispor Yönetimi, Başkan Büyükkılıç'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un kalan tüm maçlarını kazanmasını beklediklerini belirtti ve Avrupa'da da Kayseri'nin isminden söz ettirmek istediklerini kaydetti.

Kayserispor Yönetimi ve Teknik Direktörü'nün Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyareti sıcak ve samimi bir ortamda geçti. Ziyaretin başında toplu fotoğraf çektirilmesi sırasında Başkan Büyükkılıç, Avrupa hedefini dile getirdi. Ziyarette konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti ve üç puan alıp o şekilde ziyarete gelmek istedikleri için hafta sonundan sonra geldiklerini söyledi. Kayserispor'un Kayseri adını taşıyan en önemli marka olduğunu ifade eden Bedir, "Bu markayı en ilerilere taşımak için her zaman yanımızda olacağınızı biliyoruz. Bu zamana kadar da hep böyle oldu" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayserispor'un olmazsa olmazlarımızdan olduğunu ifade ederek, "Bir çok markamız var; ama Kayseri, Kayserispor ve Erciyes öncelik sıralamamızda ilk başlarda bulunuyor. Bunu da her yerde telaffuz ediyoruz. Kayserisporumuz bizim olmazsa olmazımız. Başarılı olması için sorumluluk makamında bulunan insanlar olarak üzerimize düşen ne varsa yapmamız şehrimiz adına gerekir diye düşünüyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, Teknik Direktör Karaman'ın bundan sonraki maçlarda tulum çıkaracaklarını söylediğini hatırlatarak, "Hocam bize geri kalan maçlar için tulum dedi. Biz tuluma alışkınız. Amacımız Avrupa'da da Kayserimizden söz ettirmeniz" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Kayserispor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eriğin Kilosu 500 TL'den 100 TL'ye Düştü! Tanesi 1 TL'ye Denk Geliyor 24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün' Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, Arkadaşına Tokat Attı İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:52:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Yönetimi, Başkan Büyükkılıç'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]