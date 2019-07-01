Kayserispor Yönetimi görev dağılımı yaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor
yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı. Sarı Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni ekibine görev dağılımı yaptı. Kadir Has
tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan Yardımcısı: Serdar Maraşlı, Türker Horoz, Mustafa Bakır
, Mehmet Çakmak
Uyar, Hamdi Elcuman
Başkan Danışmanı: Berna Gözbaşı, Mustafa Gülsoy
Hukuk İşleri: Mustafa Orhan
Taşçı
Tesis Sorumlusu: Orhan Madenoğlu, Mevlüt İlbağı
Genel Sekreter
, Sosyal Medya: Fatih
Öcal
Basın Sözcüsü: Mustafa Orhan Taşçı
Taraftar Sorumlusu: Süleyman Akın
Alt Yapı Sorumlusu: Bekir Benk, Furkan Ergüneş, Mustafa Büyükbaş
, Alper Özcan
Mali İşler: İsmail Çöl, Özgür Özkan
Reklam Pazarlama: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Alper Özcan
Ar-Ge: Ali Kaynar
, Erhan Karacaoğlan
Yurt Dışı Temsilcisi: Ali Kaynar, İsmail Solak
Kaynak Çeşitlendirme: İsa Gün, Mehmet Yusuf
Sarıalp
Maç Organizasyon ve Protokol: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Bekir Benk İstanbul
Temsilcisi: Gökhan Çetinsaya
, Bahadır Kul, Muhammed Ali
Temel Ankara
Temsilcisi: Özcan Çelik
Sağlık İşleri: Dr. Özgen Aydıncak - KAYSERİ