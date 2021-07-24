Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

Yukatel Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı.

Yukatel Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı. Sarı-Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti. Geçtiğimiz aylarla yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni ekibine görev dağılımı yaptı. Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu: Başkan: Berna Gözbaşı Asbaşkan: Ali Çamlı Mali İşler Başkan Yardımcısı: Onur Gözbaşı Genel Sekreter: Erol Çetin Tesis Sorumlusu: Bilal Yıldız Pazarlama ve Sponsorluk Sorumlusu: Hasan Köse Store Sorumlusu: Ali Kaynar Stadyum/Taraftar/Loca: Soner Topsakal Alt Yapı Sorumlusu: İbrahim Somtaş Avrupa Sorumluları: Ali Kaynar ve Tufan Koç - KAYSERİ

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