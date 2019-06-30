Kayserispor yönetimi ilk toplantısını yaptı
22 dakika önce
Hafta sonu yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Hafta sonu yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. İstikbal Mobilya Kayserispor
'da hafta sonu yapılan olağan genel kurulda seçime tek liste ile giren Erol Bedir ve yönetimi Kadir Has
Tesislerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bakır
Başkan Erol BEdir'e üzerinde 'Dr. Erol Bedir' yazılı Kayserispor logosunu hediye etti. - KAYSERİ
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