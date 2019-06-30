Son Dakika Haberleri: Kayserispor yönetimi ilk toplantısını yaptı
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor yönetimi ilk toplantısını yaptı

22 dakika önce

Hafta sonu yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kayserispor yönetimi ilk toplantısını yaptı, System.String[]
Hafta sonu yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da hafta sonu yapılan olağan genel kurulda seçime tek liste ile giren Erol Bedir ve yönetimi Kadir Has Tesislerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bakır Başkan Erol BEdir'e üzerinde 'Dr. Erol Bedir' yazılı Kayserispor logosunu hediye etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Kadir Has, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız İspanya 4. Lig ekibi Mostoles Balompie'da Başkan, "Dünya yuvarlak değil" diyerek takımın ismini değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:43:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor yönetimi ilk toplantısını yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]