Son Dakika Haberleri: Kayserispor Yönetimi Olağanüstü toplandı
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor Yönetimi Olağanüstü toplandı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı.

Kayserispor Yönetimi Olağanüstü toplandı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı.

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da mevcut yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı. Erol Bedir başkanlığındaki toplantıda, takıma destek verilip verilmediği konuşuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine karşı bir konuşma yapan Başkan Erol Bedir, "Bizim alnımız ak başımız dik. Bize verilen görevi 2,5 yıldır layıkıyla yerine getirdik. Kayserispor bizim malımız değil. Tüm Kayseri'ye ait. Bize verilen sözler yerine getirilmez ise zararı Kayserispor görür. Genel kurul tarihine kadar üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Toplantıda Trabzonspor'a verilen 400 milyon TL'lik banka kredisi, Çaykur Rizespor için toplanan para, Ankaragücü için harcanan 40 milyon TL'lik rakamlar konuşulurken bu tür bir desteğin İstikbal Mobilya Kayserispor için bulunamaması da konuşuldu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:08 Kaynak: İHA
er, yönetim kurulu, istikbal mobilya, kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tacizle suçladığı eniştesini öldüren kadına haksız tahrik ve iyi hal indirimi Sürpriz başvuru! Hikmet Karaman parkeye, Ergin Ataman yeşil sahalara Babel'den kafa karıştıran paylaşım TBF, Fenerbahçe'ye verilen seyirci cezasını erteledi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:40:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Yönetimi Olağanüstü toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]