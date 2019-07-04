Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
31 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon Denizlispor'da forma giyen Ziya Alkurt'u transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:35 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
, geride kalan sezon Denizlispor
'da forma giyen Ziya Alkurt'u transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, savunmanın sağında görev yapan 28 yaşındaki Ziya Alkurt ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2016 yılında 1461 Trabzon
'dan Denizlispor'a transfer olan Ziya Alkurt, yeşil-siyahlıların formasını 3 sezon terletti.
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