Kayserispor zoru başarmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor zoru başarmak istiyor - Son Dakika Spor

Kayserispor zoru başarmak istiyor

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı takımı kümede tutmak adına mücadele verdiklerini söyledi.

Kayserispor zoru başarmak istiyor, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı takımı kümede tutmak adına mücadele verdiklerini söyledi.


Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarından Kayserispor için destek isteyen Başkan Berna Gözbaşı, "Bizler geçiciyiz. Bugün varız yarın olmayız ama tek bir hedefimiz var. İmkansızı gerçekleştirmek istiyoruz. Ligin son sırasındayız ama mücadele eden bir takımımız var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Herşeyle savaşıyoruz. İnşallah kümede kalmayı başaracağız. Medyamızın da bize destek vermesini istiyoruz" dedi.


Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz de, Göztepe galibiyetiyle başlayan çıkışı Kasımpaşa deplasmanında da sürdürmek istediklerini söyleyerek, "Kasımpaşa maçı öncesi heyecanımız büyük. Göztepe maçıyla güzel bir galibiyet aldık. İnşallah bu haftada devamını getirmek istiyoruz. Bu heyecanımızı da sizlerle paylaşmak istedik" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
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