Son Dakika Haberleri: Kayserisporlu Abdullah İlk Maçına Çıktı

Kayserisporlu Abdullah İlk Maçına Çıktı

12 saat önce

'ya açıklamalarda bulunan Kayserispor Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, "Alt yapımızdan çıkmış olan bir sporcumuzun A takım seviyesine gelmesi bizim için mutluluk verici. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Kayserisporlu Abdullah İlk Maçına Çıktı, System.String[]
'ya açıklamalarda bulunan Kayserispor Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, "Alt yapımızdan çıkmış olan bir sporcumuzun A takım seviyesine gelmesi bizim için mutluluk verici. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:11 Kaynak: DHA

Kayserispor, Spor
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