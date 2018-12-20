Kayserisporlu Abdullah İlk Maçına Çıktı
12 saat önce
'ya açıklamalarda bulunan Kayserispor Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, "Alt yapımızdan çıkmış olan bir sporcumuzun A takım seviyesine gelmesi bizim için mutluluk verici. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.
'ya açıklamalarda bulunan Kayserispor
Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, "Alt yapımızdan çıkmış olan bir sporcumuzun A takım seviyesine gelmesi bizim için mutluluk verici. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:11 Kaynak: DHA
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