Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer yanıtı! "Gitmiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer yanıtı! 'Gitmiyorum' - Son Dakika Spor

Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer yanıtı! "Gitmiyorum"

31 dakika önce

Kayserispor'un 25 yaşındaki futbolcusu Bernard Mensah, geleceğiyle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer yanıtı!

Kayserispor'un 25 yaşındaki futbolcusu Bernard Mensah, geleceğiyle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.


"BİR YERE GİTMİYORUM"


Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi anılan Mensah, "Şu an Kayserispor'un futbolcusuyum. Bir yere gitmiyorum." dedi.


"LİGDE KALACAĞIZ"


Bernard Mensaj sözlerini, "İyi bir hocamız var. Ligi tanıyor, Türkiye'yi biliyor. Takıma katılacak transferlerle birlikte ligde kalacağımıza inanıyorum" ifadeleriyle tamamladı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:36 
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