SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum

29.03.2022 17:43
SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum

SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorumİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, bugün yapılan idman öncesi yaptığı açıklamada, "Seyircimizin desteği ile Fenerbahçe'yi...

SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, bugün yapılan idman öncesi yaptığı açıklamada, "Seyircimizin desteği ile Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas ve şut çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah düz koşu yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Kendi evimizde oynuyoruz. Puanlara ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi Süper Ligin sonuna doğru geliyoruz. Ligi rahat bir yerde bitirmek istiyorsak en kısa zamanda puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Bu hafta içi çok iyi çalıştık" diye konuştu.

Haftasonu oynanacak Fenerbahçe maçına değinen Campanharo, "Çok önemli bir maçımız var. Karşımızaki çok iyi bir rakip. Konsantre olmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapıp puan ya da puanlar almak istiyoruz. Ligin sonuna doğru daha rahat konumla olma arzusundayız. Aklımızın bir yerinde Türkiye Kupası maçı var. Orada Fenerbahçe'yi elemiştik. Ama bu lig maçı olacak. Daha farklı ama seyircimizin desteği ile Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum
SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum
SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum
SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum
SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum

YORUMLAR
500
4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA HEYELANDAN SANİYELERLE KURTULDU 'ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK' DEDİ 4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA HEYELANDAN SANİYELERLE KURTULDU 'ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK' DEDİ DOKU AİLESİNİN AVUKATI GÜLİSTAN DOSYASININ BİR NİHAYETE ERDİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ DOKU AİLESİNİN AVUKATI GÜLİSTAN DOSYASININ BİR NİHAYETE ERDİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 18:01:01. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement