Kayserisporlu Doğan Alemdar bir ilki yaşadı

Hes Kablo Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, ligin en genç penaltı kurtaran kalecisi oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, ligin en genç penaltı kurtaran kalecisi oldu. Süper Ligin 16.haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Hes Kablo Kayserispor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken kaleci Doğan Alemdar kurtarışları ile alkış topladı. Daha önce Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında eldivenleri takan 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Beşiktaş karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıktı. Maçın 12.dakikasında konuk ekibin penaltı kazandığı pozisyonda Mensah'ın vuruşunu çıkaran kaleci Doğan, süper Lig'de penaltı kurtaran en genç kaleci oldu. 18 yaşındaki milli kaleci, maçın ikinci yarısında Kevin N'Koudou'nun 89.dakikasında kullandığı penaltı atışında ise golün önüne geçemedi. - KAYSERİ

Son Dakika

Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi

Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor

Hindistan aşı ihracını durdurdu! Birçok ülkeye aşının ulaşması bahar aylarını bulabilir

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu

Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir

Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu

Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu

Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar