Kayserisporlu Doğan Alemdar bir ilki yaşadı - Son Dakika

Kayserisporlu Doğan Alemdar bir ilki yaşadı

04.01.2021 08:50
Kayserisporlu Doğan Alemdar bir ilki yaşadı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, ligin en genç penaltı kurtaran kalecisi oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, ligin en genç penaltı kurtaran kalecisi oldu.

Süper Ligin 16.haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Hes Kablo Kayserispor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken kaleci Doğan Alemdar kurtarışları ile alkış topladı.

Daha önce Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında eldivenleri takan 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Beşiktaş karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıktı. Maçın 12.dakikasında konuk ekibin penaltı kazandığı pozisyonda Mensah'ın vuruşunu çıkaran kaleci Doğan, süper Lig'de penaltı kurtaran en genç kaleci oldu.

18 yaşındaki milli kaleci, maçın ikinci yarısında Kevin N'Koudou'nun 89.dakikasında kullandığı penaltı atışında ise golün önüne geçemedi. - KAYSERİ

Kayserisporlu Doğan Alemdar bir ilki yaşadı
Kayserisporlu Doğan Alemdar bir ilki yaşadı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserisporlu Doğan Alemdar bir ilki yaşadı - Son Dakika Spor


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