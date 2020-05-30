Kayserisporlu Emre Demir'in büyük iddiası - Son Dakika

Kayserisporlu Emre Demir'in büyük iddiası

Hes Kablo Kayserispor genç futbolcu Emre Demir, kalan 8 haftanın sonunda ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Kayserisporlu Emre Demir'in büyük iddiası, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor genç futbolcu Emre Demir, kalan 8 haftanın sonunda ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 27.haftada 12 Haziran'da oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda tek hedef ligde kalmak. Ligin en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran 2004 doğumlu Emre Demir, antrenmanlarda hırsı ile dikkat çekiyor.


Ligde kalacaklarına inandığını ifade eden genç futbolcu Emre Demir, "Yeniden başlıyoruz. Kayserispor'u son 8 hafta kala hak ettiği ligde bırakacağız inşallah. Biz buna inandık, herkes inansın" dedi.



Kayserispor, Emre Demir, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 01:08 

Son Dakika Spor Kayserisporlu Emre Demir'in büyük iddiası - Son Dakika Spor
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