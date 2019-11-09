Son Dakika Haberleri: Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu
Son Dakika Spor Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu

Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.

Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Bu gol, genç futbolcunun tarihe geçmesini sağladı.

Emre Demir'den önce ligde gol atan en genç futbolcu, Bursaspor forması giyen Enes Ünal'dı. 25 Ağustos 2013'deki Bursaspor- Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.

Kayserispor, Emre Demir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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