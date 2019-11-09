Kayserisporlu Emre Demir tarihe geçti
6 saat önce
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor'un beraberlik golünü atan Emre Demir lig tarihine geçti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor'un beraberlik golünü atan Emre Demir lig tarihine geçti.
Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre Demir, oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı beraberlik golü ile lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu. Genç oyuncu fileleri havalandırmasının ardından büyük sevinç yaşadı. - ANKARA
Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin