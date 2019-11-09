Son Dakika Haberleri: Kayserisporlu Emre Demir tarihe geçti
Son Dakika Spor Kayserisporlu Emre Demir tarihe geçti

Kayserisporlu Emre Demir tarihe geçti

6 saat önce

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor'un beraberlik golünü atan Emre Demir lig tarihine geçti.

Kayserisporlu Emre Demir tarihe geçti, System.String[]

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor'un beraberlik golünü atan Emre Demir lig tarihine geçti.


Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre Demir, oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı beraberlik golü ile lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu. Genç oyuncu fileleri havalandırmasının ardından büyük sevinç yaşadı. - ANKARA

Gençlerbirliği, Kayserispor, Emre Demir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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