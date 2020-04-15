Kayserisporlu Enver Cenk Şahin: Avrupa'da oynama hedefim hala var - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserisporlu Enver Cenk Şahin: Avrupa'da oynama hedefim hala var - Son Dakika Spor

Kayserisporlu Enver Cenk Şahin: Avrupa'da oynama hedefim hala var

40 dakika önce

"Abdullah Avcı Fenerbahçe'de başarılı olur""St Pauli'den özür mesajı gelmedi""İstanbul takımlarından tek önceliğim Başakşehir""Visca, Avrupa'ya gidebilir""Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'ta sabredilseydi çok başarılı olurdu"Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin, kariyerini Avrupa'da...

Kayserisporlu Enver Cenk Şahin: Avrupa'da oynama hedefim hala var, System.String[]

"Abdullah Avcı Fenerbahçe'de başarılı olur"

"St Pauli'den özür mesajı gelmedi"

"İstanbul takımlarından tek önceliğim Başakşehir"

"Visca, Avrupa'ya gidebilir"

"Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'ta sabredilseydi çok başarılı olurdu"

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini belirterek, "Avrupa'da oynama hedefim hala var, teklif gelirse düşünürüm" dedi.

Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

SORU: Karantina günlerini nasıl geçiriyorsun?

CEVAP: Bizim için zor bir süreç. Evde kalmak kilo açısından sıkıntıya yol açabiliyor ama sağlık açısında yapılacak bir şey yok bu şekilde evde çalışmamız gerekiyor.

SORU: Kayserispor puan tablosunda istediği noktada değil, ligler devam ederse hedefinize ulaşacağınızı düşünüyor musun?

CEVAP: Ligin 2. Yarısına kötü başlangıç yapmadık yeni toplanmış takıma göre iyi bir grafik oldu. Son 8 maçta fikstür zorlaşacak ama ligde kalmak için çabalayacağız.

SORU: St. Pauli'den Barış Pınarı Harekatı'na verdiğin destekten ötürü ayrıldın, o süreci anlatır mısın?

CEVAP: Benim için zor bir süreçti. Harekata verdiğim destekten dolayı St Pauli taraftarından çok büyük tepki geldi. Akşam bana çok büyük baskı oldu paylaşımı kaldırmam için ancak kaldırmayınca 1 gün sonraki maç kadrosundan çıkartıldım, St Pauli kulübü taraftar tepkisinin önüne geçemedi. Futbolcu olarak böyle bir sebepten dolayı futboldan uzak kalınca psikolojik olarak zor bir süreç geçirdim.

'MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BANA KAPILARINI AÇTI'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp bana çok yardımcı oldu. Fit kalmam açısından çok yararı oldu ve bu süreci en az hasarla atlattı. Verilen destekler beni çok mutlu etti. Yalnız kalmadığını hissettim ve benim için gurur verici bir döneme dönüştü.

SORU: Eski kulübünden bir özür mahiyetinde bir mesaj aldın mı?

CEVAP: Hayır, St Pauli'den herhangi bir özür mesajı gelmedi.

SORU: Geçmiş sürece dönüp baktığında aynı tepkiyi verirdim diyor musun?

CEVAP: Yine olsa aynı tepkiyi verirdim pişman değilim.

SORU: Avrupa liglerinden teklif gelirse değerlendirir misin?

CEVAP: Avrupa'da oynama hedefim hala var, teklif gelirse düşünürüm.

SORU: İstanbul takımlarından olası bir teklif gelmesi durumunda tercihin ne olur?

CEVAP: İstanbul takımlarından tek önceliğim Başakşehir olur çünkü yaşadığım süreçte yanımda Başakşehir vardı.

SORU: Milli Takımda oynayabileceğini düşünüyor musun?

CEVAP: Milli takımda oynayabilmem için performansımı arttırmam gerekiyor, yeteneklerime güveniyorum ve ilerde neden olmasın.

SORU: Abdullah Avcı neden Beşiktaş'ta başarılı olamadı?

CEVAP: Abdullah Avcı tamamen sisteme yönelik bir teknik direktör. Çok çalışarak ve sabırlı bir şekilde sisteme bağlı kalarak oynadığımız bir oyun vardı. Beşiktaş'ta baskı vardı ve sabredilseydi orada çok başarılı olabilirdi. Abdullah hoca Türkiye'de en iyi 3 hocadan birisi.

SORU: Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye giderse başarılı olabilir mi?

CEVAP: Abdullah Avcı sabrın olduğu bir kulüpte kendisini kanıtladı, başka bir yerde neden yapmasın? Bence Fenerbahçe'de başarılı olur. Hocaya sonuna kadar güveniyorum.

SORU: Visca 3 büyüklere veya Avrupa'ya transfer olabilir mi?

CEVAP: Visca'nın potansiyeli belli, her zaman üstüne koyan bir oyuncu. 3 büyük kulüpte oynayabilir. Avrupa'ya da gidebilir, çok dinamik bir oyuncu  Yeter ki şartlar oluşsun ve o istesin.

ENVER CENK ŞAHİN İLE KISA KISA:

İdol oyuncun?: Tarz olarak Arjen Robben, mental olarak Cristiano Ronaldo

Hagi mi Alex mi?: Alex de Souza

Dünya futbolunda hangi ileri 3'lü ile oynamak istersin?: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldo Nazario

Emre Demir'i nasıl anlatırsın?: Emre Demir çok genç ve yetenekli. Çok şans buldu ve bunu avantaja çevirip iyi değerlendirmesi lazım. Çok iyi yerlere gelebilir.

Dünyada formasını giymek istediğin kulüp: Real Madrid


Enver Cenk Şahin, Abdullah Avcı, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:40 Kaynak: DHA

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