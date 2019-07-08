Kayserisporlu futbolcu Bodrum sezonunu 'Cicişler'le açtı
1 saat önce
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
'un sol beki Sakıb Aytaç, tatil sezonunu Bodrum
'da açtı.
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç, Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan gulet teknede görüntülendi. 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy
kardeşlerin de bulunduğu teknede Sakıb Aytaç gönlünce eğlenip tatil yaptı. Gün boyu teknede eğlenen ve denize giren Aytaç, Esra ve Ceyda kardeşlere jimnastik yaptırmayı da ihmal etmedi. - MUĞLA
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