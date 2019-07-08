Son Dakika Haberleri: Kayserisporlu futbolcu Bodrum sezonunu 'Cicişler'le açtı
Son Dakika Magazin Haber

Kayserisporlu futbolcu Bodrum sezonunu 'Cicişler'le açtı

1 saat önce

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Kayserisporlu futbolcu Bodrum sezonunu 'Cicişler'le açtı, System.String[]
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç, Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan gulet teknede görüntülendi. 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin de bulunduğu teknede Sakıb Aytaç gönlünce eğlenip tatil yaptı. Gün boyu teknede eğlenen ve denize giren Aytaç, Esra ve Ceyda kardeşlere jimnastik yaptırmayı da ihmal etmedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Kayserispor, Bodrum, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ciciş kardeşler Kayserisporlu futbolcularla lüks teknede görüntülendi Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok Oyuncu Yeşim Büber yıllar sonra görüntülendi Efsane türkü Mihriban'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:57:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserisporlu futbolcu Bodrum sezonunu 'Cicişler'le açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]