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Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı
6 saat önce
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdürüyor. Kayserisporlu Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüse karşı alınabilecek en güzel önlem evde kalmaktır. Evde kal Türkiye" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:33 Kaynak: DHA
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