Kayserisporlu futbolcu Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserisporlu futbolcu Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı - Son Dakika Spor

Kayserisporlu futbolcu Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını onadı.

Kayserisporlu futbolcu Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulun, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 2 maç men cezası verdiği Zoran Kvrzic için Kayserispor Kulübünün yaptığı itirazı görüştüğü belirtildi.

Kayserispor Kulübünün başvurusunu rededen kurulun, Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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