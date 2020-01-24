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Kayserisporlu futbolcu Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulun, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 2 maç men cezası verdiği Zoran Kvrzic için Kayserispor Kulübünün yaptığı itirazı görüştüğü belirtildi.
Kayserispor Kulübünün başvurusunu rededen kurulun, Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.
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