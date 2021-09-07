SPOR Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek: Milli maç arasında çalışma fırsatı bulduk - Son Dakika

Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek: Milli maç arasında çalışma fırsatı bulduk

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,(DHA) - Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin 4'üncü hatasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek, "Milli maç arasında çalışma fırsatı bulduk. Bizim için de güzel oldu. Çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum" dedi.

Ligin 4'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular düz koşu, 5'e 2 ve takım çalışması yaptı. Çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kayserispor'un genç sağ beki Ramazan Civelek antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Civelek açıklamasında, "Altay maçı bizim için bir şansızlıktı. Sezona iyi başlamıştık ama o maçtan sonra hocamız değişti. Hikmet hoca göreve geldi. Hikmet hocadan sonra bir çıkışımız oldu. Hoca yeni gelmesine rağmen takıma iyi etki etti. Milli maç arasında çalışma fırsatı bulduk. Bizim için de güzel oldu. Çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. O maçta hocamızın bizden istediklerini gösterip galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Sakatlar da yavaş yavaş dönmeye başladı. Daha güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bunu önümüzdeki haftalarda göstereceğiz" diye konuştu.

"REKABET GÜZEL"

Forma rekabeti ile ilgili soru üzerine Ramazan Civelek, "Rekabet bence güzel bir şey. Çünkü bireysel performansı da artırıyor. Bireysel performans arttığı zaman takım performansı da yükseliyor. Herkes forma için uğraşıyor. Sağ bekte kendimi daha rahat hissediyorum ama hocam hangi mevkii de görev verirse elimden geleni yaparım" diye yanıtladı.