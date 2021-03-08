SPOR Kayserisporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ligin 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, Kayseri'ye dönerken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle video paylaştı. Yerli ve yabancı futbolcular, "Başta Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.