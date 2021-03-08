SPOR Kayserisporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
08.03.2021 12:30
SPOR Kayserisporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
SPOR Kayserisporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Ligin 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, Kayseri'ye dönerken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle video paylaştı. Yerli ve yabancı futbolcular, "Başta Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.
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