Kayserisporlu futbolcular Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı

SÜPER Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı için Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular sosyal medyadan Anneler Günü mesajı yayınladı.

Süper Ligde görev yapan ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı için Hes Kablo Kayserispor A takımı ve alt yapıda forma giyen futbolcular Anneler Günü mesajı paylaştılar. Kulüp tarafından yayınlanan görüntülerde A takımda forma giyen Hasan Hüseyin Acar, Silviu Lung, Enver Cenk Şahin, Yasir Subaşı, Mert Kula, Ziya Alkurt, Nurettin Korkmaz, Campanharo, İsmail Çipe ve Doğan Alemdar ile alt yaş grubunda forma giyen futbolculardan bazıları Berna Gözbaşı'nın Anneler Gününü kutladı. Video yayınlayan futbolcular "İyi ki doğdun Berna başkan" dediler.