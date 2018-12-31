Kayserisporlu Futbolcular Tatilde
1 saat önce
Süper Lig'in araya girmesini fırsat bilen futbolcular tatilin tadını çıkarıyor.
Süper Lig'in araya girmesini fırsat bilen futbolcular tatilin tadını çıkarıyor.
Süper Lig'in araya girmesinin ardından sarı-kırmızılı bir çok futbolcu ülkesine dönerken bazı futbolcular da tatil merkezlerini tercih etti. Kayserisporlu futbolcuların bir çoğu lige verilen arada aileleriyle hasret giderdi.
Kayserisporlu futbolcular 2 Ocak tarihinde Antalya Belek
'te toplanacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:14 Kaynak: İHA
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