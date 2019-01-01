Kayserisporlu Futbolcular Tatilde

Süper Lig'in araya girmesini fırsat bilen futbolcular tatilin tadını çıkarıyor.

Süper Lig'in araya girmesini fırsat bilen futbolcular tatilin tadını çıkarıyor.



Süper Lig'in araya girmesinin ardından sarı-kırmızılı bir çok futbolcu ülkesine dönerken bazı futbolcular da tatil merkezlerini tercih etti. Kayserisporlu futbolcuların bir çoğu lige verilen arada aileleriyle hasret giderdi.



Kayserisporlu futbolcular 2 Ocak tarihinde Antalya Belek'te toplanacak. - KAYSERİ

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