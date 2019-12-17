Kayserisporlu futbolcular, terör saldırısında şehit düşen askerleri andı - Son Dakika
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Kayserisporlu futbolcular, terör saldırısında şehit düşen askerleri andı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserisporlu oyuncular Silviu Lung ve Bernard Mensah, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

Kayserisporlu futbolcular, terör saldırısında şehit düşen askerleri andı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserisporlu oyuncular Silviu Lung ve Bernard Mensah, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

Rumen kaleci Lung ile Ganalı oyuncu Mensah, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, terör saldırısında şehit düşen askerleri andı.

Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmiş, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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