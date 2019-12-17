Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı - Son Dakika Spor

Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, orta saha oyuncuları Ben Rienstra ve Bernard Mensah terörü kınadılar.

Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, orta saha oyuncuları Ben Rienstra ve Bernard Mensah terörü kınadılar.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung ile Ganalı futbolcu Bernard Mensah, 17 Aralık 2016 yılında Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısını kınadı. Silviu Lung, Ben Rienstra ve Bernard Mensah sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile terörü kınadılar. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
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