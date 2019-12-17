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Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı
6 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, orta saha oyuncuları Ben Rienstra ve Bernard Mensah terörü kınadılar.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, orta saha oyuncuları Ben Rienstra ve Bernard Mensah terörü kınadılar.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung ile Ganalı futbolcu Bernard Mensah, 17 Aralık 2016 yılında Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısını kınadı. Silviu Lung, Ben Rienstra ve Bernard Mensah sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile terörü kınadılar. - KAYSERİ
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