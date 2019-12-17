Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı - Son Dakika
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Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung ile Ganalı futbolcu Bernard Mensah, 17 Aralık 2016 yılında Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısını kınadı.

Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung ile Ganalı futbolcu Bernard Mensah, 17 Aralık 2016 yılında Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısını kınadı. Silviu Lung, Ben Rienstra ve Bernard Mensah sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile terörü kınadılar.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:40 
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