Kayserisporlu Futbolculardan Yeni Yıl Mesajı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen yerli ve yabancı futbolcular yeni yıl mesajı yayınladılar.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor
'da forma giyen yerli ve yabancı futbolcular yeni yıl mesajı yayınladılar.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda yabancı futbolculardan Sapunaru, Varela ve Lopes, "Mutlu yıllar Türkiye
" derken, Kana Bıyık ile Chery
ise "Mutlu Yıllar
Kayserispor" diye seslendiler.
Yerli futbolcular Mert, Hasan Hüseyin
, Vedat, Bilal, Hakan ve Doğan da "2019 yılının büyük Kayserispor ailesi ve camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştular.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:49 Kaynak: DHA
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