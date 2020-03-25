Son Dakika › Spor › Kayserisporlu Gustavo Campanharo evinde, oğluyla idman yapıyor - Son Dakika Spor
Kayserisporlu Gustavo Campanharo evinde, oğluyla idman yapıyor
6 saat önce
Korona Virüsünden ötürü Süper Lig maçlarının tehir edilmesi ve futbolcuların evlerinden çıkmaması istenmesi üzerine idmanlarını evinde yapmaya çalışan Gustavo Campanharo, bunları da zaman zaman sosyal paylaşım sitesindeki hesabından takipçilerine duyuruyor.
Korona Virüsünden ötürü Süper Lig maçlarının tehir edilmesi ve futbolcuların evlerinden çıkmaması istenmesi üzerine idmanlarını evinde yapmaya çalışan Gustavo Campanharo, bunları da zaman zaman sosyal paylaşım sitesindeki hesabından takipçilerine duyuruyor.
Dün, "Evde Kal Türkiye" çağrısı yapan ve herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Gustavo Campanharo, bugün de 5 yaşındaki oğlu Augusto Vober Campanharo ile gerçekleştirdiği antrenman videosu paylaştı.
Oğlu ile birlikte top çalışması yaptığı anları kayıt altına alan Gustavo Campanharo, hem eğleniyor hem oğluna futbolu öğretiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:28
Son Dakika Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri