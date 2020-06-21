Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar Açıklaması - Son Dakika

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar Açıklaması

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi.

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar Açıklaması, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi.


Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da moraller yüksek keyifler yerinde. Kritik maçı kazanmanın keyfini yaşayan sarı kırmızılılar, galibiyet serisine başlamak istiyor.


Hasan Hüseyin Acar, kazandıkları Gençlerbirliği maçı sonrasında, "Haftalardır çok iyi maçlar çıkarmıştık ama kazanamıyorduk. Fenerbahçe maçında da iyi oynadık ama şansımız yaver gitmedi. Bugün yine isteyen ve savaşan bir takımdık. Çok önemli bir maç kazandık. Güzel bir galibiyet aldık. Galibiyet serisine başlamamız gerekiyor. Böyle devam ederiz inşallah" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 03:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar Açıklaması - Son Dakika Spor
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