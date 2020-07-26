Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar Açıklaması
Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Koca şehrin emeğini tek maçta bitirdiler" dedi.
Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Koca şehrin emeğini tek maçta bitirdiler" dedi.
Ligin son haftasında sahasında Trabzonspor'a son dakika golü ile mağlup olan ve küme düşen Hes Kablo Kayserispor'da üzüntü ve öfke vardı. Maç sonrası hakemlere ve VAR sistemine büyük tepki gösteren Hasan Hüseyin Acar "Anlık kararlarla şuan biz ligden düşmüş bulunuyoruz. Bu kadar çok basit pozisyonlar. Eline çarptı verilmedi. VAR diye bir sistem var ligimizde. VAR'a gidilmiyor. VAR'daki hakemlerimiz burada penaltı olduğunu görüyorlar eli açık vermiyorlar. İlk yarıda attığımız yüzde 100 gol ama verilmiyor. Bu top daha ne kadar girmesi lazım da bizim bu ligde kalmamız gerekiyor. Biz, bugün aslanlar gibi çıktık sahaya topumuzu oynadık. Koca şehrin emeğini tek maçta, 90 dakikada bitirdiler. Bütün sezonun emeğini tek maçta bitirdiler. Bu kadar basit olmamalıydı" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 02:42
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar Açıklaması - Son Dakika Spor
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor Bağdat'taki Sakar Askeri Üssü'nde peş peşe patlamalar meydana geldi Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor