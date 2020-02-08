Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu - Son Dakika Spor

Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan, geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.

Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu, System.String[]

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan, geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.


Tıpta Hoffa hastalığı olarak bilinen, diz kapağı yağ yastıkçığı sıkışma sorunu yaşayan Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; bir süredir medikal tedavi uygulanan kalecinin, bu tedaviye yanıt vermemesi nedeniyle ameliyat kararı alındığını söyledi. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 10 gün sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 20 gün sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor. - KAYSERİ

Hakan Arıkan, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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