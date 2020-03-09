Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması - Son Dakika Spor

Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat futbolcusu Situm, Kasımpaşa maçında çok şanssız olduklarını söyledi.

Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat futbolcusu Situm, Kasımpaşa maçında çok şanssız olduklarını söyledi.


Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülmüyor. Sarı Kırmızılı takımın Hırvat futbolcusu Mario Sutim, çok şanssız bir maç oynadıklarını ifade etti. Mario Situm, "Maça çok şanssız başladık. Kalemize gelen ilk 3 top gol oldu. Ardından toparlamaya çalıştık. Golü de bulduk ama skoru lehimize çeviremedik. Kasımpaşa karşısında puanla ayrılsaydık bizim için çok önemli bir adım olacaktı bunu başaramadık. Ama çalışmaya devam" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti
Yunanistan polisi, Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan mültecinin yüzüne kaynar su attı Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
15:19 Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
15:18 Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
15:17 Toroslar Belediyesi sporcuları, yeni başarılara imza attı
15:16 Giresunspor'da hedef 3 puan
15:13 Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 15:23:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserisporlu Mario Situm Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]