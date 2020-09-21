Kayserisporlu Miguel Lopes: "Asla pes etmek yok"

Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Lopes, "Pes etmek yok" dedi.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonuna Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan ancak ligin ikinci haftasında Alanyaspor'a deplasmanda yenilen Hes Kablo Kayserispor, mağlubiyetten ders çıkarmak hedefinde.
Hes Kablo Kayserispor takımının Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, mağlubiyet sonrasında "Asla pes etmek yok. Bir sonraki maçı düşünelim. Haydi Kayserispor" mesajı paylaştı.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:13 - Kaynak: İHA
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