Kayserisporlu Nurettin Korkmaz Açıklaması

Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz, yeniden sahalara dönmenin sevincini yaşıyor.



Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da gelecek vaat eden futbolcuların başında yer alan kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz sevinci yaşanıyor.



Yaşadığı şansız sakatlık sonrası formasından uzak kalan ve geçirdiği başarılı ameliyat sonrası yeniden formuna kavuşan Nurettin Korkmaz takımla birlikte çalışmalara başladı. Pandemi süresi genç futbolcuya yararken takımla çalıştıktan sonra özel programlar eşliğinde çalışmalarına devam eden Nurettin Korkmaz kalan son 8 haftada teknik heyetin şans vermesi halinde forma giyebilecek.



Verdiği emeklerin karşılığını almanın gururu içerisinde olduğu ifade eden Nurettin Korkmaz sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, " Bir insanı hayata bağlayan büyük hayalleri, büyük umutları ve sevdaları olmalı. Bir sevda uğruna düşülen yolların derin hikayeleri olur. İçinde birçok duyguyu barındıran bu yollar kimi zaman inişli kimi zaman çıkışlı olan meşakkatli ve virajlı hayatları sığdırır içinde. Merdivenleri tırmanırken verdiğimiz mücadele inişli dar ve zorlu süreçlerle karşılaştığımızda yerinde sabra bırakmalıdır en keskininden. Gösterdiğimiz sabır işimize olan tutkumuzdan gelir. Tutkusu ve derin sevgisi olmayan bu yollar aşamaz. Hayat bana gülümsediğinde zorlu bir savaştan galip gelmiş bir komutan edasındayım. Verdiğim emeklerin karşılığını almanın gururu içindeyim. Ama hayatta bu zorlu yolları aşma sırası artık bana gelmişti. Biliyorum bu bir sınavdı, biliyorum aşılması gereken zorlu yollardı. Direnmem ve mücadele etmem gerekiyordu. Bana inanan ve güvenen insanlara olan ahdimi yerine getirdim. 6 aylık zor ancak bir kadar da gücüme güç katan sakatlık günlerini geride bıraktım. Şu anda kendimi, bir zafer daha kazanmış gibi hissediyorum. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan aileme, kulüp yöneticilerimize, hocalarımıza ve aynı yolu yürüdüğümüz futbolcu ağabeylerime sonsuz kere minnettarım. En sonunda diyorum ki tutkusu ve derinden sevgisi olan aşar bu yolları" diye konuştu. - KAYSERİ