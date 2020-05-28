Kayserisporlu Nurettin Korkmaz: Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyorum
HES Kablo Kayserisporlu futbolcu Nurettin Korkmaz (17) yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyorum" dedi.
HES Kablo Kayserisporlu futbolcu Nurettin Korkmaz (17) yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyorum" dedi.Geçen yıl 19 Aralık'ta Manisa FK ila oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçının 39'uncu dakikasında sakatlanan genç Nurettin Korkmaz'ın sol bacak ön çapraz bağlarında kopma ve menüsküsünde yırtık tespit edilmişti. Ameliyat edilen genç futbolcu Nurettin Korkmaz, Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada sağlığına kavuşarak, sahalara döndü. 6 aylık aradan sonra takımla antrenmanlara başlayan Nurettin, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Genç futbolcu paylaşımında, "6 aylık yoğun sakatlık süreci yaşadım. Kariyerimin başında yaşadığım bu sakatlık beni üzse ve yorsa da yanımda olanların desteği hep güçlü kıldı. Duygusal olarak yoğun geçirdiğim bu süreç sonunda duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu inanan ve güvenen insanlara olan ahdimi yerine getirdim. 6 aylık zor ancak bir o kadar da gücüme güç katan sakatlık günlerimi geride bıraktım. Kendimi bir zafer kazanmış gibi hissediyorum. Bu zor süreçte her zaman yanımda olan aileme, kulüp yöneticilerimize, hocalarımıza ve aynı yolu yürüdüğümüz futbolcu ağabeylerime minnettarım. Tutkusu ve derin sevgisi olan herkes bu herkes bu yolları aşar" ifadelerini kullandı.
- Kayseri
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:16 Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kayserisporlu Nurettin Korkmaz: Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyorum - Son Dakika Spor
Son Dakika Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti