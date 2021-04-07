Kayserisporlu Pedro Henrique: "Bu takımı ligde tutacağız"

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henriqeu, kalan son 9 haftada başarılı olup takımı kümede tutacaklarını söyledi.

Ligin 33.haftasında deplasmanda oynadıkları Trabzonspor maçından 1 puanla ayrılan Kayserispor, kalan maçlarından maksimum puanı toplayıp hedefine ulaşmak istiyor. Sarı kırmızılı takımın önemli futbolcularından Pedro Henrique, hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti. Sakat sakat forma giydiğini söyleyen Pedro Henrique, "Trabzonspor maçında şanslıydık. Geçen hafta inanılmaz oynamıştık ama bir türlü gol atamamıştık. Çok savaştık, bugün şans da yanımızdaydı. Trabzonspor gibi bir takıma karşı, buradan 1 puan almak çok önemliydi. Pubis sıkıntım var, kasığım çekiyor. Futbol fedakarlık yapmadan oynanan bir oyun değil. Son 9 maçımız kaldı. Ağrılarla da olsa oynayacağım ve bu takımı ligde tutacağız" diye konuştu. - KAYSERİ