SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı - Son Dakika

SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-2'lik mağlup olan Yukatel Kayserisporlu futbolcular havalimanında meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçerken 3-2'lik sonuçla mağlup olan Yukatel Kayserisporlu futbolcular saat 01.00'de özel uçakla şehre döndü. Erkilet Havalimanı'na gelen yaklaşık 250 taraftar, futbolcuları tezahürat ve meşalelerle karşıladı. Taraftarlar kaptan İlhan Parlak ile birlikte yanlarına çağırdıkları Onur Bulut'u anlından öperken bir diğer taraftar, 'Elinize yüreğinize sağlık. Tüm Türkiye nasıl mücadele edilir gördü. Biz sizden bunu istiyoruz' dedi. İlhan Parlak ise, 'Bu saatte buraya gelerek bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah bu mücadeleye devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

HİKMET KARAMAN: TARAFTARA VE BİZE GÖREV DÜŞTÜ

Kayserispor'un deneyimli teknik direktörü Hikmet Karaman da, 'Bu maçı 2-2'den sonra 3, 4 yapmamız gerekiyordu. Ama gelişiyoruz. Eksiklerimiz de var. Taraftarımız böyle olduğu sürece bu çocuklar karşılığını verecek. Taraftara ve bize görev düştü. Bu maçın rövanşını istiyorsan kupada Beşiktaş'ı yeneceksin ve Trabzonspor'un rakibi olacaksın' ifadelerini kullandı.