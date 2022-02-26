SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı

26.02.2022 11:41

SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladıİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-2'lik mağlup olan Yukatel Kayserisporlu futbolcular havalimanında meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-2'lik mağlup olan Yukatel Kayserisporlu futbolcular havalimanında meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçerken 3-2'lik sonuçla mağlup olan Yukatel Kayserisporlu futbolcular saat 01.00'de özel uçakla şehre döndü. Erkilet Havalimanı'na gelen yaklaşık 250 taraftar, futbolcuları tezahürat ve meşalelerle karşıladı. Taraftarlar kaptan İlhan Parlak ile birlikte yanlarına çağırdıkları Onur Bulut'u anlından öperken bir diğer taraftar, 'Elinize yüreğinize sağlık. Tüm Türkiye nasıl mücadele edilir gördü. Biz sizden bunu istiyoruz' dedi. İlhan Parlak ise, 'Bu saatte buraya gelerek bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah bu mücadeleye devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

HİKMET KARAMAN: TARAFTARA VE BİZE GÖREV DÜŞTÜ

Kayserispor'un deneyimli teknik direktörü Hikmet Karaman da, 'Bu maçı 2-2'den sonra 3, 4 yapmamız gerekiyordu. Ama gelişiyoruz. Eksiklerimiz de var. Taraftarımız böyle olduğu sürece bu çocuklar karşılığını verecek. Taraftara ve bize görev düştü. Bu maçın rövanşını istiyorsan kupada Beşiktaş'ı yeneceksin ve Trabzonspor'un rakibi olacaksın' ifadelerini kullandı.

SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı
SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı
SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı
SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı
SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı
SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı
SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı
SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı

YORUMLAR
500
Bu Trabzon'a yürek dayanmıyor: 90+8'de penaltı geldi, 2 Trabzonspor taraftarı fenalaştı! Bu Trabzon'a yürek dayanmıyor: 90+8'de penaltı geldi, 2 Trabzonspor taraftarı fenalaştı! Trabzonspor'u zirvede tutan geri dönüşler Trabzonspor'u zirvede tutan geri dönüşler

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, İlhan Parlak, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Şarkıcı Merve Özbey'den kızının adına Mardin'de müzik atölyesi!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
11:38 Birlikte oldukları ileri sürülüyordu! Onur Arıkan, Defne Samyeli'yi dinlemeye geldi
11:33 Dün düğün bugün cephe! Ukraynalı Yaryna Arieva ve Sviatoslav kiliseden sonra silahlarını kuşandı, cepheye koştu
11:30 Melih Gökçek'ten bir tuhaflık daha! Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 12:24:16. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Kayserisporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement