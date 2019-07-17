Son Dakika Haberleri: Kayserisporlu taraftarlardan Dorothee Poulain'e 'Süpersin Yenge!'
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Kayserisporlu taraftarlardan Dorothee Poulain'e 'Süpersin Yenge!'

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain'in tarihi Kayseri Kalesi ve Türk Bayrağı önündeki fotoğrafı büyük beğeni topladı.

Kayserisporlu taraftarlardan Dorothee Poulain'e 'Süpersin Yenge!', System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain'in tarihi Kayseri Kalesi ve Türk Bayrağı önündeki fotoğrafı büyük beğeni topladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Clup Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain'i renklerine bağlamıştı. Eşi Dorothee Poulain ile birlikte Kayseri'ye gelen Benoit, Avusturya kampı öncesinde kısa bir şehir turu yaptı.

Sivas Caddesi'nde tur atan Poulain çifti Cumhuriyet Meydanı ve Hunat Hatun bölgesinde de dolaştı. Dorothee Poulain, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk gelen şehir turunda tarihi Kayseri Kalesi ve Türk Bayrağı önünde fotoğraf çekindi. Dorothee Poulain, fotoğrafı sosyal medya hesabından 'New home' yani 'Yeni Ev' yorumu ile paylaştı.

Dorothee Poulain'in bu fotoğrafı kısa sürede Kayserisporlu taraftarlar tarafından beğenildi. Bir taraftar ise fotoğrafa, "Süpersin yenge' yorumunu yaptı. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
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