Kayserisporlu yönetici, ligde kalma koşuluyla lüks otomobilini kurayla bir futbolcuya hediye edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserisporlu yönetici, ligde kalma koşuluyla lüks otomobilini kurayla bir futbolcuya hediye edecek - Son Dakika Spor

Kayserisporlu yönetici, ligde kalma koşuluyla lüks otomobilini kurayla bir futbolcuya hediye edecek

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un kulüp başkan yardımcısı Mustafa Tokgöz, Süper Lig'de kalma koşuluyla 2,5 milyon lira değerindeki lüks otomobilini kurayla sarı-kırmızılı bir futbolcuya hediye edeceğinin sözünü verdi.

Kayserisporlu yönetici, ligde kalma koşuluyla lüks otomobilini kurayla bir futbolcuya hediye edecek, System.String[]

Hes Kablo Kayseri spor'un kulüp başkan yardımcısı Mustafa Tokgöz, Süper Lig'de kalma koşuluyla 2,5 milyon lira değerindeki lüks otomobilini kurayla sarı-kırmızılı bir futbolcuya hediye edeceğinin sözünü verdi.

Ligin 26. haftasında 15 Mart Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri'nde sürdüren Hes Kablo Kayserispor'un antrenmanını takip eden Tokgöz, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ligde kazanılması gereken maçlarda puan kayıplarına uğradıkları için son derece üzgün olduklarını ama takıma güvendiklerini belirten Tokgöz, "Kasımpaşa mağlubiyeti bizi üzdü. Dün futbolcularla ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirdim. Ben inanmadığım ve savaşmadığım yerde durmam. Futbolculara arkamıza bakmadan mücadeleyi sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Onlara bir de sürpriz yaptım. Takım ligde kalırsa spor arabamı kulübe hediye edeceğimi söyledim. Ben arabadan vazgeçtim. Onlara feda olsun. Takıma güveniyoruz." diye konuştu.

Tokgöz, Kayserispor'un ligde kalması durumunda 2,5 milyon lira değerindeki lüks otomobilini kurayla sarı-kırmızılı bir futbolcuya hediye edeceğini kaydetti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istediklerini aktaran Tokgöz, "Geride kalan haftalar çok zor. İşin kolayını kaçırdık. Aynı puanda olduğumuz rakiple oynanan maçlar çok daha zor oluyor. Malatyaspor maçı da çok zor olacak. Biz burada kulübün büyüklüğüne saygı duyarız ama kazanmak için çok çalışacağız. Karşılaşacağımız takımın adı ve konumu ne olursa olsun, biz bütün maçlara kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Malatyaspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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