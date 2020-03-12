Kayserisporlu yönetici ligde kalma koşuluyla lüks otomobilini kurayla bir futbolcuya hediye edecek

Süper Lig ekiplerinden HES Kablo Kayseri spor'un Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz, ligde kalma koşuluyla 2,5 milyon lira değerindeki lüks otomobilini, kura ile sarı-kırmızılı bir futbolcuya hediye edeceğinin sözünü verdi.

Recep Mamur Tesisleri'nde Pazar günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'un antrenmanını takip eden Tokgöz, gazetecilere açıklamada bulundu.

Ligde kazanılması gereken maçlarda puan kayıplarına uğradıkları için son derece üzgün olduklarını ama takıma güvendiklerini belirten Tokgöz, "Kasımpaşa mağlubiyeti bizi üzdü. Dün futbolcularla ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirdim. Ben inanmadığım ve savaşmadığım yerde durmam. Futbolculara arkamıza bakmadan mücadeleyi sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Onlara bir de sürpriz yaptım. Takım ligde kalırsa spor arabamı kulübe hediye edeceğimi söyledim. Ben arabadan vazgeçtim. Onlara feda olsun. Takıma güveniyoruz." dedi.

Tokgöz, Kayserispor'un ligde kalması durumunda, 2,5 milyon lira değerindeki lüks otomobilini, kurayla sarı-kırmızılı bir futbolcuya hediye edeceğini belirtti.

Süper Lig 26. haftasında karşılaşacakları Malatyaspor maçını kazanarak 3 puan almak istediklerini ifade eden Tokgöz, "Geride kalan haftalar çok zor. İşin kolayını kaçırdık. Evimizde yenmemiz gereken fırsatı kaçırdık. Aynı puanda olduğumuz rakiple oynanan maçlar çok daha zor oluyor. Malatyaspor maçı da çok zor olacak. Biz burada kulübün büyüklüğüne saygı duyarız ama kazanmak için çok çalışacağız. Karşılaşacağımız takımın adı ve konumu ne olursa olsun biz bütün maçlara kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.