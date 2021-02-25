Kayserispyor, Çaykur Rizespor mazının hazırlıklarına başladı
25.02.2021 14:54
Teknik Direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli gözetiminde Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli gözetiminde Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri'nde Futbol A takımı Teknik Sorumluluğuna getirilen antrenörler Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli gözetiminde çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım ilk olarak düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - KAYSERİ
Son Dakika Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı