Kaysermall Alışveriş Merkezi'nde Gaye Turgut Evin Rüzgarı Esti
52 dakika önce
Kayseri'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi KAYSERmall, özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.
Kayseri
'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi KAYSERmall, özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.
Güzel ve sempatik oyuncu Gaye Turgut
Evin, KAYSERmall AVM'de 29 - 30 Aralık
tarihinde düzenlenen 'Çarkıfelek' yarışmasında yaklaşık 4 saat sahnede kalarak Kayserili hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. İmza ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, ardından yapılan Çarkıfelek yarışması ile birbirinden farklı hediyeler dağıttı. Evin, programın başında ve sonunda sevenleriyle birlikte selfie yapmayı da unutmadı.
İldem Park AVM'nin ziyaretçilerine sürprizleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:49 Kaynak: İHA
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