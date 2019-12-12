KAYSERmall Alışveriş Merkezi, zengin marka karmasına iki güçlü markayı daha ekledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KAYSERmall Alışveriş Merkezi, zengin marka karmasına iki güçlü markayı daha ekledi - Son Dakika Ekonomi

KAYSERmall Alışveriş Merkezi, zengin marka karmasına iki güçlü markayı daha ekledi

6 saat önce

GLA Yönetim Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yönetilmekte olan KAYSERmall Outlet AVM, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için sevilen markaları bünyesine almaya devam ediyorTürk mutfağının zengin damak zevkinden yola çıkan Sayrem, eşsiz lezzetlerin farklı yorumu ile,...

KAYSERmall Alışveriş Merkezi, zengin marka karmasına iki güçlü markayı daha ekledi, System.String[]

GLA Yönetim Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yönetilmekte olan KAYSERmall Outlet AVM, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için sevilen markaları bünyesine almaya devam ediyor


Türk mutfağının zengin damak zevkinden yola çıkan Sayrem, eşsiz lezzetlerin farklı yorumu ile, enfes restoranlar arasında yerini korumaya devam ediyor. Görselliğiyle büyüleyici, damakta bıraktığı tatlarla etkileyici Sayrem, farklı menülerden oluşan konseptiyle geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.


Sayrem Cafe&Bistro, konseptli mağazasında müşterilerini ağırlamaya başladı


Farklı konsepti ve ürün çeşitliliği ile müşterilerimizin kendilerini ödüllendirmek için uğramak istedikleri bir nokta ve günlük yaşamlarının bir parçası olacak. Lezzetin karşı konulamaz cezp edici dünyasında, tam tadında tarifleriyle, kalite ile damak zevkinin rengarenk dünyası içinde et&tavuk menüleri, salataları, birbirinden lezzetli kahvaltı ürünleri, tatlıları ve çok daha fazlasını barındıran yepyeni bir menü sunuyor.


Lezzet arayanlar için bir buluşma noktası olan Sayrem, yeme içme tutkunlarının favorisi haline gelecek.


Lezzet tutkunlularının diğer bir adresi ise MR. Lounge Cafe&Bistro


MR. Lounge Cafe&Bistro, ilk mağazasını büyük coşkuyla Kayseri'nin en prestijli alışveriş merkezi KAYSERmall Outlet AVM'de açtı. - KAYSERİ

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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