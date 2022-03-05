KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

05.03.2022 17:11

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan KAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan KAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde bulunan KAYSERMALL AVM'de meydana gelen olayda; Arda T.(8), 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri KAYSERMALL AVM'de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

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alışveriş merkezi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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