Kaysermall'dan Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler
1 saat önce
KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.
KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü
'ne özel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.
Her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ndeözel dekoruyla ziyaretçilerini karşılayacak. Yapılan bilgilendirmede; AVM, 5- 14 Şubat
tarihleri arasında kurulan 'sevgi tüneli'nden geçerek, sevgini ifade eden en güzel mesajı yazan bir çifte sürpriz hediye verilerek, sevgililere özel bir anı bırakacak.
Ayrıca; 14 Şubat'da Sevgililer Gününe özel AVM ve Çınar
Sanat Okulu iş birliği ile canlı müzik dinletisi eşliğinde sevgi dolu atmosfer tamamlanacak.
AVM, keyifli anlar geçirmek isteyen misafirlerini düzenlenen etkinliklere davet etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: İHA
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