Son Dakika Haberleri: Kaysermall'dan Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler

Kaysermall'dan Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler

1 saat önce

KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Kaysermall'dan Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler, System.String[]
KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ndeözel dekoruyla ziyaretçilerini karşılayacak. Yapılan bilgilendirmede; AVM, 5- 14 Şubat tarihleri arasında kurulan 'sevgi tüneli'nden geçerek, sevgini ifade eden en güzel mesajı yazan bir çifte sürpriz hediye verilerek, sevgililere özel bir anı bırakacak.

Ayrıca; 14 Şubat'da Sevgililer Gününe özel AVM ve Çınar Sanat Okulu iş birliği ile canlı müzik dinletisi eşliğinde sevgi dolu atmosfer tamamlanacak.

AVM, keyifli anlar geçirmek isteyen misafirlerini düzenlenen etkinliklere davet etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

14 Şubat, Sevgililer Günü, Güncel
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