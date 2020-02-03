KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti - Son Dakika

KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti

6 saat önce

KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi, sömestr tatilinin son haftasında 2 gün boyunca Spor A.Ş işbirliği ile 'Sağlık İçin Hareket Et' etkinliği gerçekleştirdi.

KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti, System.String[]

KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi, sömestr tatilinin son haftasında 2 gün boyunca Spor A.Ş işbirliği ile 'Sağlık İçin Hareket Et' etkinliği gerçekleştirdi.


KAYSERmall'da 1-2 Şubat tarihlerinde saat 14: 00'da başlayan tüm yaş grupları için birbirinden eğlenceli etkinlikler, diyetisyen, fizyo spor danışma alanları, vücut analizi ve ödüllü yarışmalar yapıldı. Etkinlik boyunca birçok branşta spor eğitim paketleri hediye edildi.


KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi Müdürü Mustafa Gökdemir, "Miniklerimiz aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı ve okul öncesi güzel enerji depoladık. Halkımızın göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ederiz, etkinliklerimiz hız kesmeden yıl boyunca devam edecektir" dedi. - KAYSERİ

Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
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