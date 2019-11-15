Son Dakika Haberleri: KAYSERmall Outlet, ara tatili hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel KAYSERmall Outlet, ara tatili hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

KAYSERmall Outlet, ara tatili hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

KAYSERmall Outlet, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için hazırlıklarını tamamladı.

KAYSERmall Outlet, ara tatili hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

KAYSERmall Outlet, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için hazırlıklarını tamamladı.


Kayseri'nin Alışveriş ve Yaşam Merkezlerinden KAYSERmall Outlet, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için renkli ve eğlenceli etkinlikler hazırladı. 18 Kasım tarihinde başlayacak etkinlikler kapsamında sihirbaz ve ateşbaz gösterileri, balon ve bisiklet şovları, vantrolog kukla gösterisi ile çocuklar eğlenceye doyacak.


Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklere tüm çocuklar davet edildi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı
3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:12:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYSERmall Outlet, ara tatili hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]