Kaysermall Outlet Avm, Kadınlar Günü'nde Özel Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı
46 dakika önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında; Özel Dünyam Hastanesi, Simetri Estetik ve KAYSERmall Outlet işbirliği ile kadınlara özel bir etkinlik düzenlendi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında; Özel Dünyam Hastanesi, Simetri Estetik ve KAYSERmall Outlet işbirliği ile kadınlara özel bir etkinlik düzenlendi.
Özel Dünyam Hastanesi, Simetri Estetik ve KAYSERmall Outlet işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'ne özel düzenlenen etkinlik ve hediyeleriyle tüm kadınlara kendilerini özel hissettirdi. Düzenlenen etkinlik Dünyam Hastanesi personelleri sağlık konulu söyleşisinin ardından katılımcılara şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı.
Ardından katılımcılar arasında düzenlenen çekilişte 5 kişiye cilt bakımı, 5 kişiye karbon peeling, 5 kişiye USG yada momogrofi, 5 kişiye lazer epilasyon ve hastanede kullanılmak üzere indirim kuponu dağıtıldı.
AVM'nin ziyaretçilerine sürprizleri önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:45 Kaynak: İHA
Ünlü Oyuncu Cem Özer, Sosyal Medya Hesabından Çok Konuşulacak Paylaşıma İmza Attı
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak
Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı
CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var