Son Dakika Haberleri: Kaysermall Outlet Avm, Kadınlar Günü'nde Özel Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

Kaysermall Outlet Avm, Kadınlar Günü'nde Özel Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

46 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında; Özel Dünyam Hastanesi, Simetri Estetik ve KAYSERmall Outlet işbirliği ile kadınlara özel bir etkinlik düzenlendi.

Kaysermall Outlet Avm, Kadınlar Günü'nde Özel Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında; Özel Dünyam Hastanesi, Simetri Estetik ve KAYSERmall Outlet işbirliği ile kadınlara özel bir etkinlik düzenlendi.

Özel Dünyam Hastanesi, Simetri Estetik ve KAYSERmall Outlet işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen etkinlik ve hediyeleriyle tüm kadınlara kendilerini özel hissettirdi. Düzenlenen etkinlik Dünyam Hastanesi personelleri sağlık konulu söyleşisinin ardından katılımcılara şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı.

Ardından katılımcılar arasında düzenlenen çekilişte 5 kişiye cilt bakımı, 5 kişiye karbon peeling, 5 kişiye USG yada momogrofi, 5 kişiye lazer epilasyon ve hastanede kullanılmak üzere indirim kuponu dağıtıldı.

AVM'nin ziyaretçilerine sürprizleri önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:45 Kaynak: İHA

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